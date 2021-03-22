Китай в январе-феврале увеличил добычу угля на 25%, импорт упал на 40%

Производство угля в Китае в январе-феврале 2021 года подскочило на 25% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 620 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны.

По сравнению с январем-февралем 2019 года добыча увеличилась на 17,1%.

При этом среднегодовые темпы повышения составляли 8,2% за последние два года, отмечает агентство "Синьхуа".

Импорт угля за два месяца текущего года сократился на 39,5% в годовом выражении и составил 41,13 млн тонн.

По итогам 2020 года добыча угля в КНР увеличилась на 1,4% - до 3,9 млрд тонн. При этом планируется, что объем его производства будет ограничен уровнем в 4,1 млрд тонн в год к концу 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).