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ТЭК 22.03.2021 16:29

Китай в январе-феврале увеличил добычу угля на 25%, импорт упал на 40%

Производство угля в Китае в январе-феврале 2021 года подскочило на 25% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 620 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны.

По сравнению с январем-февралем 2019 года добыча увеличилась на 17,1%.

При этом среднегодовые темпы повышения составляли 8,2% за последние два года, отмечает агентство "Синьхуа".

Импорт угля за два месяца текущего года сократился на 39,5% в годовом выражении и составил 41,13 млн тонн.

По итогам 2020 года добыча угля в КНР увеличилась на 1,4% - до 3,9 млрд тонн. При этом планируется, что объем его производства будет ограничен уровнем в 4,1 млрд тонн в год к концу 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, УГОЛЬ, ДОБЫЧА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]