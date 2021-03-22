Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.03.2021 16:45

Бывший премьер Грузии Гахария способен стать серьезной оппозиционной силой на политической арене страны - депутат от правящей партии

Заявление бывшего премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария в понедельник журналистам, что он никуда из политики не уходит и в ближайшем будущем публично сообщит о своих планах, взбудоражило грузинские политические круги.

В правящей партии "Грузинская мечта", в которой Гахария проходил первым номером в партийных списках на парламентских выборах в октябре прошлого года, заявили журналистам, что бывший премьер может создать свою политическую партию и способен привлечь немало сторонников.

"Пока Гахария ничего конкретного не предпринимал. Если он создаст свою партию, конечно, станет конкурентом правящей партии "Грузинская мечта". У Гахария есть сторонники и в нашей партии, но это не означает, что все они присоединятся к его партии", - сказал депутат, член "Грузинской мечты", депутат Бека Давитулиани.

Бывший президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили не уверен, что Гахария сможет создать серьезную оппозиционную политическую силу, способную конкурировать с "Грузинской мечтой" и с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Было бы очень хорошо, если в Грузии возникла сильная альтернативная политическая сила, но Гахария вывели на сцену, чтобы он создал "Грузинскую мечту 2", - сказал журналистам в понедельник Маргвелашвили.

В грузинской оппозиции также не считают Гахария некой третьей альтернативной силой.

"Прежде чем Гахария вернется в политику, он должен ответить за события 20 июня 2019 года, когда более 200 сторонников оппозиции по его приказу были покалечены полицией у здания парламента", - заявила журналистам одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.

Гахария 18 февраля подал в отставку с должности премьер-министра из-за разногласий с лидерами "Грузинской мечты" по вопросу заключения под стражу председателя ЕНД Никанора Мелия. Гахария считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. Мелия задержали при новом премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛИТИКА, ОППОЗИЦИЯ


Похожие новости


Лидер грузинской партии власти Иванишвили решил уйти из политики Экс-президент Грузии Маргвелашвили возвращается в политику в оппозиции правящей партии Миллиардер Иванишвили назвал причиной возвращения в политику наметившееся противостояние во власти в Грузии Президент Грузии отмечает, что госаппарат в стране стал менее агрессивным к гражданам Премьер Иванишвили, уйдя из политики, намерен остаться активным гражданином Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]