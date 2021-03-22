Бывший премьер Грузии Гахария способен стать серьезной оппозиционной силой на политической арене страны - депутат от правящей партии

Заявление бывшего премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария в понедельник журналистам, что он никуда из политики не уходит и в ближайшем будущем публично сообщит о своих планах, взбудоражило грузинские политические круги.
В правящей партии "Грузинская мечта", в которой Гахария проходил первым номером в партийных списках на парламентских выборах в октябре прошлого года, заявили журналистам, что бывший премьер может создать свою политическую партию и способен привлечь немало сторонников.
"Пока Гахария ничего конкретного не предпринимал. Если он создаст свою партию, конечно, станет конкурентом правящей партии "Грузинская мечта". У Гахария есть сторонники и в нашей партии, но это не означает, что все они присоединятся к его партии", - сказал депутат, член "Грузинской мечты", депутат Бека Давитулиани.
Бывший президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили не уверен, что Гахария сможет создать серьезную оппозиционную политическую силу, способную конкурировать с "Грузинской мечтой" и с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД).
"Было бы очень хорошо, если в Грузии возникла сильная альтернативная политическая сила, но Гахария вывели на сцену, чтобы он создал "Грузинскую мечту 2", - сказал журналистам в понедельник Маргвелашвили.
В грузинской оппозиции также не считают Гахария некой третьей альтернативной силой.
"Прежде чем Гахария вернется в политику, он должен ответить за события 20 июня 2019 года, когда более 200 сторонников оппозиции по его приказу были покалечены полицией у здания парламента", - заявила журналистам одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.
Гахария 18 февраля подал в отставку с должности премьер-министра из-за разногласий с лидерами "Грузинской мечты" по вопросу заключения под стражу председателя ЕНД Никанора Мелия. Гахария считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. Мелия задержали при новом премьер-министре Ираклии Гарибашвили.
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