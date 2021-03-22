НАТО необходим диалог с РФ, даже если улучшения отношений нет - Столтенберг

НАТО следует я поддерживать диалог с Россией даже в ситуации, если нет признаков улучшения отношений, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы продолжим претворять в жизнь наш подход, который предусматривает сочетание обороны, сдерживания, с диалогом" - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
По мнению Столтенберга, "нам нужно разговаривать друг с другом, причем не только в надежде на улучшение отношений... нам нужно работать и для того, чтобы управлять ситуацией, когда отношения - сложные".
В качестве примера успешного сотрудничества с РФ в ключевой сфере он назвал недавнее продление ДСНВ Россией и США.
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Экономисты ухудшают прогнозы роста экономики еврозоны на фоне возобновления локдаунов
Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется около $64,72 за баррель
Китай в январе-феврале увеличил добычу угля на 25%, импорт упал на 40%
В Азербайджане зафиксировано 670 случаев COVID-19, 15 человек скончались
Большинство украинцев не желает вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Вакцина AstraZeneca на испытаниях в США, Перу и Чили показала эффективность в 100% против тяжелых форм COVID-19 - компания
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам