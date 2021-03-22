НАТО необходим диалог с РФ, даже если улучшения отношений нет - Столтенберг

НАТО следует я поддерживать диалог с Россией даже в ситуации, если нет признаков улучшения отношений, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы продолжим претворять в жизнь наш подход, который предусматривает сочетание обороны, сдерживания, с диалогом" - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По мнению Столтенберга, "нам нужно разговаривать друг с другом, причем не только в надежде на улучшение отношений... нам нужно работать и для того, чтобы управлять ситуацией, когда отношения - сложные".

В качестве примера успешного сотрудничества с РФ в ключевой сфере он назвал недавнее продление ДСНВ Россией и США.