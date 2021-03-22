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СНГ 22.03.2021 17:56

Володин считает, что монополия доллара в мире должна пошатнуться

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что в нынешних условиях монополия доллара в мировой экономике может утратить свою устойчивость.

"Мы живём в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться", - сказал Володин в понедельник журналистам.

По его мнению, "на смену ему может прийти юань, евро". И "рубль становится валютой, в которой все больше ведутся взаиморасчеты", добавил он.

"Чем скорее расчеты перейдут в национальные валюты, тем будет лучше. А США пора задуматься о развитии экономики своей страны, а не создавать проблемы в мире", - сказал Володин.

Спикер Госдумы также высказался в целом по теме взаимодействия США и РФ, считая, что "в первую очередь эти отношения нужны самим США".

"Когда они из РФ делают врага, вводят все новые и новые санкции, пора задуматься: а что дальше?", - добавил он.

Володин отметил, что в РФ "открыты к диалогу, но этот диалог должен вестись на принципах взаимного доверия и отсутствия двойных стандартов".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия должна отходить от использования доллара и международных платежных систем.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров в интервью китайским СМИ. "Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛОДИН, ДОЛЛАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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