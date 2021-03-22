Володин считает, что монополия доллара в мире должна пошатнуться

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что в нынешних условиях монополия доллара в мировой экономике может утратить свою устойчивость.
"Мы живём в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться", - сказал Володин в понедельник журналистам.
По его мнению, "на смену ему может прийти юань, евро". И "рубль становится валютой, в которой все больше ведутся взаиморасчеты", добавил он.
"Чем скорее расчеты перейдут в национальные валюты, тем будет лучше. А США пора задуматься о развитии экономики своей страны, а не создавать проблемы в мире", - сказал Володин.
Спикер Госдумы также высказался в целом по теме взаимодействия США и РФ, считая, что "в первую очередь эти отношения нужны самим США".
"Когда они из РФ делают врага, вводят все новые и новые санкции, пора задуматься: а что дальше?", - добавил он.
Володин отметил, что в РФ "открыты к диалогу, но этот диалог должен вестись на принципах взаимного доверия и отсутствия двойных стандартов".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия должна отходить от использования доллара и международных платежных систем.
"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров в интервью китайским СМИ. "Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", - подчеркнул он.
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