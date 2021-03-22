В Азербайджане зафиксировано 670 случаев COVID-19, 15 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 670 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 246,974 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 814 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 15 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 366.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 233,087 тыс. человек (+211 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 521 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 928 тестов на коронавирус (накануне 8 386 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 782,463 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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