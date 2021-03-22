Болгария высылает двух российских дипломатов

Послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом, информирует в понедельник болгарское телевидение.
По его данным, речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно".
Телевидение отмечает, что существуют оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как "резидент".
В рамках расследования выяснилось, что двое граждан России осуществляли в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, утверждает телеканал.
Между тем российская сторона считает необоснованным решение о высылке из Болгарии двух российских дипломатов и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в понедельник в посольстве РФ в Софии.
"22 марта сего года МИД РБ объявило двух дипломатов посольства Российской Федерации в Софии "персона нон грата". С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на ее странице в "Фейсбуке".
"Российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры", - подчеркнули в посольстве.
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