Турция должна отказаться от дальнейших покупок С-400 - посол США

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Анкара должна воздержаться от новых закупок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в противном случае в отношении Анкары будут введены дополнительные санкции, сообщает турецкая газета "Хюрриет".
"Саттерфилд сказал, что Турция должна воздержаться от дальнейших закупок российских ЗРС С-400, подчеркнув, что этот шаг повлечет за собой более серьезные санкции", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что ранее в понедельник состоялась встреча Саттерфилда и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
В декабре прошлого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРС С-400.
В свою очередь Майк Помпео, занимавший в прежней администрации США пост госсекретаря, заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркивал, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.
В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
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