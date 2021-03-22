РФ ответит зеркально на высылку российских дипломатов из Болгарии - Слуцкий

Решение о высылке из Болгарии двух российских дипломатов необоснованно, РФ оставляет за собой право ответить зеркально, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.
Вместе с тем, председатель комитета отметил, что "подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах".
22 марта МИД Болгарии объявило двух дипломатов посольства Российской Федерации в Софии "персона нон грата".
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