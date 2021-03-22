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Дальнее зарубежье 22.03.2021 20:00

Председатель Европарламента обещает не оставлять без ответа контрсанкции Китая против ЕС

Решение КНР в качестве ответных мер на санкции ЕС применить ограничения в отношении евродепутатов и подкомитета по правам человека Европарламента (ЕП) будет иметь последствия, заявил в понедельник председатель ЕП Давид Сассоли.

"Китайские санкции против депутатов, подкомитета по правам человека, органов власти ЕС - неприемлемы, и у них будут последствия", - написал он в Twitter.

По его словам, санкции против евродепутатов последовали за исполнением парламентариями "демократического долга" - выражения своего мнения.

Ранее в понедельник в МИД КНР сообщили, что под ответные санкции Пекина попали пять членов Европарламента, по представителю парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, двое ученых, а также Комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европарламента, Институт китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и Alliance of Democracies Foundation (Дания). Этим лицам и членам их семей запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао, а организациям отныне нельзя вести дела в Китае.

"Китайская сторона призывает ЕС взглянуть на себя, честно осознать серьезность допущенной ошибки и исправить ее. Он должен прекратить читать другим лекции о правах человека и перестать вмешиваться в их внутренние дела", - отмечалось в заявлении МИД.

Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека, в том числе, против КНР. Согласно постановлению Совета ЕС, "в число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай)".

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, КИТАЙ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]