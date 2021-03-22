Председатель Европарламента обещает не оставлять без ответа контрсанкции Китая против ЕС

Решение КНР в качестве ответных мер на санкции ЕС применить ограничения в отношении евродепутатов и подкомитета по правам человека Европарламента (ЕП) будет иметь последствия, заявил в понедельник председатель ЕП Давид Сассоли.
"Китайские санкции против депутатов, подкомитета по правам человека, органов власти ЕС - неприемлемы, и у них будут последствия", - написал он в Twitter.
По его словам, санкции против евродепутатов последовали за исполнением парламентариями "демократического долга" - выражения своего мнения.
Ранее в понедельник в МИД КНР сообщили, что под ответные санкции Пекина попали пять членов Европарламента, по представителю парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, двое ученых, а также Комитет по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитет по правам человека Европарламента, Институт китаеведения имени Герхарда Меркатора (ФРГ) и Alliance of Democracies Foundation (Дания). Этим лицам и членам их семей запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао, а организациям отныне нельзя вести дела в Китае.
"Китайская сторона призывает ЕС взглянуть на себя, честно осознать серьезность допущенной ошибки и исправить ее. Он должен прекратить читать другим лекции о правах человека и перестать вмешиваться в их внутренние дела", - отмечалось в заявлении МИД.
Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека, в том числе, против КНР. Согласно постановлению Совета ЕС, "в число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай)".
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