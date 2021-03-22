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СНГ 22.03.2021 19:46

Духовное управление мусульман РФ признало вакцину "Спутник V" халяльной

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ пришел к выводу, что применение вакцины "Спутник V" с точки зрения ислама считается дозволенным.

"Цель богословского заключения - дать подробное разъяснение состава вакцины "Спутник V" на предмет разрешенности с точки зрения ислама", - поясняют улемы.

В ходе подробного изучения состава вакцины "Спутник V" Совет улемов счел необходимым дать шариатскую оценку двум компонентам, которые вызывают особый интерес и значение, а именно использование клеток абортированного человеческого эмбриона, полученных в 1973 году, и наличие этилового спирта в количестве 2,5 микролитра.

Ссылаясь на Коран, богословы указывают на особый статус человека у Аллаха и на недопустимость использования чего-либо, если в составе присутствует компонент человеческого происхождения. "Однако следует заметить, что в ряде случаев ученые допускают определенные послабления по данному вопросу по причине необходимости этого как спасения жизни человека или сохранения его здоровья", - говорится в богословском заключении.

Что касается этилового спирта, то его количество, которое содержится в вакцине, по словам улемов, считается допустимой нормой для мусульманина.

В заключение Духовное управление мусульман призывает не проявлять "излишнюю щепетильность" в вопросе об использовании вакцины "Спутник V". При этом напоминаются слова пророка Мухаммеда: "Бойтесь чрезмерности в вопросах веры, религии! Воистину, [многие] кто был до вас, погибли именно из-за этого".

Богословское исследование было проведено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускником факультета исламской юриспруденции Международного исламского университета "Аль-Азхар" Ильясом Ганиевым при участии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" и академика РАН, научного руководителя НИИ общественного здоровья имени Семашко" Рамила Хабриева, обсуждено на Совете улемов и принято большинством его членов.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, МУФТИЯТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]