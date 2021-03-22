Совет улемов Духовного управления мусульман РФ пришел к выводу, что применение вакцины "Спутник V" с точки зрения ислама считается дозволенным.
"Цель богословского заключения - дать подробное разъяснение состава вакцины "Спутник V" на предмет разрешенности с точки зрения ислама", - поясняют улемы.
В ходе подробного изучения состава вакцины "Спутник V" Совет улемов счел необходимым дать шариатскую оценку двум компонентам, которые вызывают особый интерес и значение, а именно использование клеток абортированного человеческого эмбриона, полученных в 1973 году, и наличие этилового спирта в количестве 2,5 микролитра.
Ссылаясь на Коран, богословы указывают на особый статус человека у Аллаха и на недопустимость использования чего-либо, если в составе присутствует компонент человеческого происхождения. "Однако следует заметить, что в ряде случаев ученые допускают определенные послабления по данному вопросу по причине необходимости этого как спасения жизни человека или сохранения его здоровья", - говорится в богословском заключении.
Что касается этилового спирта, то его количество, которое содержится в вакцине, по словам улемов, считается допустимой нормой для мусульманина.
В заключение Духовное управление мусульман призывает не проявлять "излишнюю щепетильность" в вопросе об использовании вакцины "Спутник V". При этом напоминаются слова пророка Мухаммеда: "Бойтесь чрезмерности в вопросах веры, религии! Воистину, [многие] кто был до вас, погибли именно из-за этого".
Богословское исследование было проведено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускником факультета исламской юриспруденции Международного исламского университета "Аль-Азхар" Ильясом Ганиевым при участии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" и академика РАН, научного руководителя НИИ общественного здоровья имени Семашко" Рамила Хабриева, обсуждено на Совете улемов и принято большинством его членов.
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Экономисты ухудшают прогнозы роста экономики еврозоны на фоне возобновления локдаунов
Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется около $64,72 за баррель
Китай в январе-феврале увеличил добычу угля на 25%, импорт упал на 40%
В Азербайджане зафиксировано 670 случаев COVID-19, 15 человек скончались
Большинство украинцев не желает вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Вакцина AstraZeneca на испытаниях в США, Перу и Чили показала эффективность в 100% против тяжелых форм COVID-19 - компания
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам