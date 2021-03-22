Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется около $64,72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок пытаются расти в понедельник вечером после максимального недельного падения с октября.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления мирового спроса на нефть на фоне возобновления ограничительных мер и медленного внедрения вакцин от COVID-19 в некоторых европейских странах.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $64,72 за баррель, что на $0,19 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,42 за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии.

Действие апрельского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов в понедельник. Наиболее активно торгуемый майский контракт прибавляет в цене $0,3 (0,49%) по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, торгуясь около $61,74 за баррель.

По информации Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель готовится продлить локдаун еще на четыре недели. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в минувший четверг объявил о введении строгих ограничительных мер в 16 департаментах страны на четыре недели.

"Трейдеры начинают беспокоиться, поскольку медленная вакцинация вызвала вопросы относительно того, как быстро пандемия может быть взята под контроль в регионе, а также в связи с тем, что европейские страны рассматривают возможность третьей волны локдаунов", - отметил сырьевой аналитик Fat Prophet Дэвид Леннокс.

Некоторые аналитики также считают, что рынок испытывает опасения по поводу апрельской встречи ОПЕК+. Меры ОПЕК+ по сокращению производства стали ключевыми для поддержки нефтяных цен, и восстановление добычи может привести к их снижению.

Помимо этого, аналитики Saxo Bank отмечают влияние роста доходности казначейских облигаций США на сырьевые рынки.

"Хороший фундаментальный прогноз никуда не делся, но продолжающийся рост доходностей американских казначейских облигаций вызвал всеобщее снижение риск-аппетита. Сырьевой индекс Bloomberg потерял 3% - наибольшее с октября недельное снижение. Лидирует в этом снижении нефть, коррекция которой, как некоторые полагают, давно назрела", - сказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Доходность десятилетних US Treasuires, которая на прошлой неделе обновила максимум с января 2020 года, в понедельник снизилась до 1,69%.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.