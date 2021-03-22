Суточный прирост заражений COVID-19 возрос в Молдавии

В понедельник в Молдавии зарегистрировано 1 060 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В понедельник было обработано 2 909 тестов. В результате выяснилось, что 1 060 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 216 094. На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 21 629 человек", - отмечается в сообщении.
Накануне в Молдавии был зарегистрирован 831 новый случай заражения коронавирусом.
Также сообщается о смерти еще 31 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 4 590 человек.
Из медицинских учреждений в понедельник было выписано 1 512 пациентов. Согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 189 875 человека.
Со второй половины февраля в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полторы тысячи и более. Накануне было зарегистрировано 1635 новых случаев. Сокращение количества случаев в воскресенье объясняется тем, что не работают частные лаборатории, в результате чего было проведено в два раза меньше тестов, чем в обычные дни.
Национальная комиссия по чрезвычайному положению в общественном здравоохранении объявила об ужесточении ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19.
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Экономисты ухудшают прогнозы роста экономики еврозоны на фоне возобновления локдаунов
Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется около $64,72 за баррель
Китай в январе-феврале увеличил добычу угля на 25%, импорт упал на 40%
В Азербайджане зафиксировано 670 случаев COVID-19, 15 человек скончались
Большинство украинцев не желает вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Вакцина AstraZeneca на испытаниях в США, Перу и Чили показала эффективность в 100% против тяжелых форм COVID-19 - компания
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам