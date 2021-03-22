Суточный прирост заражений COVID-19 возрос в Молдавии

В понедельник в Молдавии зарегистрировано 1 060 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В понедельник было обработано 2 909 тестов. В результате выяснилось, что 1 060 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 216 094. На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 21 629 человек", - отмечается в сообщении.

Накануне в Молдавии был зарегистрирован 831 новый случай заражения коронавирусом.

Также сообщается о смерти еще 31 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 4 590 человек.

Из медицинских учреждений в понедельник было выписано 1 512 пациентов. Согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 189 875 человека.

Со второй половины февраля в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до полторы тысячи и более. Накануне было зарегистрировано 1635 новых случаев. Сокращение количества случаев в воскресенье объясняется тем, что не работают частные лаборатории, в результате чего было проведено в два раза меньше тестов, чем в обычные дни.

Национальная комиссия по чрезвычайному положению в общественном здравоохранении объявила об ужесточении ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19.