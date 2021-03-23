Китай заявил протест ЕС в связи с санкциями в отношении китайских представителей - МИД КНР

Китай заявил Евросоюзу протест в связи с введением санкций в отношении китайских представителей по так называемому синьцзянскому вопросу, говорится в сообщении, которое размещено на сайте МИД КНР.
В нем отмечается, что замминистра иностранных дел КНР Цинь Ган вызвал главу представительства ЕС в Пекине, чтобы "заявить ему решительный протест и осудить принятое Евросоюзом в одностороннем порядке решение о санкциях под предлогом так называемой проблемы прав человека в Синьцзяне".
Цинь Ган заявил, что ЕС, ввел санкции, "основываясь на лжи и дезинформации о положении дел в Синьцзяне, не имеющей никаких оснований".
Он привал Евросоюз "признать серьезность допущенных ошибок, исправить их, прекратить конфронтацию, чтобы не нанести дальнейшего ущерба отношениям Китая и ЕС".
Цин Ган подчеркнул, что "Китай непоколебим в своей решимости защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития".
Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам, заседавший в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека, в том числе, против КНР. Согласно постановлению Совета ЕС, "в число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай)".
МИД КНР в ответ принял решение применить ограничительные меры против ряда представителей ЕС.
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