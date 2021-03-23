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Дальнее зарубежье 23.03.2021 12:08

Китай заявил протест ЕС в связи с санкциями в отношении китайских представителей - МИД КНР

Китай заявил Евросоюзу протест в связи с введением санкций в отношении китайских представителей по так называемому синьцзянскому вопросу, говорится в сообщении, которое размещено на сайте МИД КНР.

В нем отмечается, что замминистра иностранных дел КНР Цинь Ган вызвал главу представительства ЕС в Пекине, чтобы "заявить ему решительный протест и осудить принятое Евросоюзом в одностороннем порядке решение о санкциях под предлогом так называемой проблемы прав человека в Синьцзяне".

Цинь Ган заявил, что ЕС, ввел санкции, "основываясь на лжи и дезинформации о положении дел в Синьцзяне, не имеющей никаких оснований".

Он привал Евросоюз "признать серьезность допущенных ошибок, исправить их, прекратить конфронтацию, чтобы не нанести дальнейшего ущерба отношениям Китая и ЕС".

Цин Ган подчеркнул, что "Китай непоколебим в своей решимости защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития".

Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам, заседавший в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека, в том числе, против КНР. Согласно постановлению Совета ЕС, "в число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай)".

МИД КНР в ответ принял решение применить ограничительные меры против ряда представителей ЕС.

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Тэги: КИТАЙ, ЕС, САНКЦИИ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]