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Дальнее зарубежье 23.03.2021 12:38

В Израиле открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах в Израиле во вторник начали свою работу, сообщают израильские СМИ.

Большая часть участков открылась в 7:00 по местному времени и будет работать до 22:00. В небольших населенных пунктах, больницах и тюрьмах участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Также в стране смогут проголосовать и те, кто сейчас болеет коронавирусом, они голосуют на специально оборудованных участках с 8:00 до 19:00.

Всего в Израиле будут работать более 13,8 тыс. избирательных участков.

Гражданам страны предстоит вновь избрать однопалатный парламент Кнессет, в состав которого входят 120 депутатов. Согласно опросам общественного мнения, гонка вновь будет напряженная, и не исключено, что ситуация не зайдет в тупик и не приведет к пятым выборам за последние два года.

На места в Кнессете 24 созыва претендуют депутаты из 37 израильских партий, однако, согласно опросам, только 13 из них, вероятно, смогут преодолеть необходимый порог.

После закрытия избирательных участков вечером во вторник начнется подсчет голосов, результаты будут поступать и публиковаться на сайте ЦИК. Ожидается, что окончательные результаты голосования будут опубликованы до полудня пятницы 26 марта, отмечает портал newsru.co.il.

Политический кризис в Израиле начался в 2019 года. В стране в течение двух последних лет проходили выборы, и всегда правые и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни премьер-министру Биньямину Нетаньяху, ни его политическим конкурентам не удавалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и глава партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля. Однако позднее между Нетаньяху и Ганцем вновь возникли разногласия. Кнессет 23-го созыва был официально распущен примерно через девять месяцев после последних выборов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]