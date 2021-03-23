Состояние экономики США улучшилось, но до полного восстановления далеко - глава ФРС

Состояние американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции, по всей видимости, улучшается, однако до полного восстановления еще далеко, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Восстановление идет быстрее, чем в целом ожидалось, и, похоже, набирает силу, - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник. - Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы в ФРС продолжим оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется".

Пауэлл во вторник выступит в Палате представителей вместе с министром финансов США Джанет Йеллен в рамках ежеквартальных слушаний на тему поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19. В среду Пауэллу и Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом для поддержки экономики, и выразил надежду на возвращение к более нормальным условиям позднее в текущем году по мере расширения кампании по вакцинации от COVID-19.

"Мы рады этому прогрессу, но не упускаем из виду тот факт, что миллионы американцев по-прежнему испытывают нужду", - говорится в тексте выступления Пауэлла.

На прошлой неделе американский ЦБ повысил прогнозы роста ВВП США на 2021-2022 годы, а также прогнозы инфляции.

Согласно мартовскому прогнозу Федрезерва, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%. Прогноз роста американской экономики на 2023 год ухудшен Центробанком до 2,2% с 2,4%, на долгосрочную перспективу - сохранен на уровне 1,8%.

Ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены до 2,4% с 1,8%, в следующем - до 2% с 1,9%, в 2023 году - до 2,1% с 2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка останется в текущем диапазоне (0-0,25%) до конца 2023 года и в долгосрочной перспективе будет повышена до 2,5%. В то же время инвесторы ожидают, что регулятор может несколько раз поднять ставку до конца 2023 года.