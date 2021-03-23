В США не исключают, что AstraZeneca предоставила устаревшие и неполные данные об испытаниях вакцины

Компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности.
Совет экспертов, занимающийся рассмотрением данных по вакцине AstraZeneca, выразил обеспокоенность Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, указав, что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности".
По мнению Совета, обнародованные обзоры о клинических исследованиях включали "устаревшую информацию".
Накануне AstraZeneca сообщила, опираясь на клинические испытания вакцины в США, Перу и Чили, что препарат полностью предотвращает тяжелые формы заболевания COVID-19, а также на 79% защищает от заболевания, сопровождаемого симптомами.
В компании также указали, что независимый совет экспертов "не обнаружил поводов для беспокойств, связанных с применением вакцины". По ее данным, специалисты не выявили "повышенного риска тромбоза или случаев, связанных с тромбозом".
Ранее сразу несколько стран сообщили о случаях образования тромбов у лиц, сделавших прививку вакциной AstraZeneca. После этого многие страны приняли решение приостановить ее применение.
Однако на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за продолжение применения вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы - третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает у людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.
Затем европейский регулятор также сообщил, что рекомендует продолжать вакцинацию этим препаратом, который он назвал "безопасным и эффективным".
Вслед за этим решением почти все страны, ранее временно прекратившие использование вакцины AstraZeneca, возобновили ее применение.
По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании.
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