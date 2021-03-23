Конституционный суд Армении возобновил рассмотрение обращения экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении начал рассмотрение обращения экс-президента страны Роберта Кочаряна о соответствии Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса республики ("свержение конституционного строя" - ИФ).
В июне 2020 года Конституционный суд планировал заседание по вопросу о ст. 300.1 УК, в соответствии с которой Кочарян был арестован по обвинению в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.
Однако в конце июня 2020 года адвокаты Кочаряна отозвали обращение, отметив, что после принятия парламентом Армении поправок в Конституцию, предполагающих смещение главы Конституционного суда, Кочарян не желает быть причастным к процессу, который армянская оппозиция считала незаконной.
Ранее адвокат экс-президента Арам Вардеванян заявлял, что Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала консультативное мнение относительно статьи 300.1 УК, о том, что статья - неопределенная.
"В комиссии считают, что в статье о свержении конституционного строя необходимы элементы насилия или угрозы применения насилия, чего нет. Есть устранение насилия (в 2008 году во время массовых беспорядков и погромов президент Армении ввел в стране режим ЧП - ИФ). В комиссии отметили, что статья содержит множество неопределенностей, которые не могут существовать в уголовном кодексе", - сказал Вардеванян.
Если КС признает данную статью несоответствующей Конституции, уголовное преследование против Кочаряна будет прекращено.
Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был нынешний премьер Никол Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог в размере около $4 млн.
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