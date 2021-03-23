Пашинян возглавит предвыборный список правящей партии на предстоящих парламентских выборах в Армении - руководитель фракции

Предвыборный список правящей партии "Гражданский договор" на предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах возглавит действующий премьер Никол Пашинян.

"Думаю, что это очевидно. Список возглавит Никол Пашинян", - сказала руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц журналистам во вторник.

По ее словам, правящая сила считает возможным изменение до выборов Избирательного кодекса, и пойти на выборы с исключительно пропорциональной системой, исключая рейтинговую систему выборов.

Макунц не стала отвечать и прекратила общение с журналистами после заданного ими вопроса, почему Пашинян является незаменимым, учитывая, что его личность скомпрометирована, и почему список не могут возглавить другие представители партии.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Внеочередные парламентских выборов в Армении назначены на 20 июня.