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Регион 23.03.2021 11:50

Пашинян возглавит предвыборный список правящей партии на предстоящих парламентских выборах в Армении - руководитель фракции

Предвыборный список правящей партии "Гражданский договор" на предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах возглавит действующий премьер Никол Пашинян.

"Думаю, что это очевидно. Список возглавит Никол Пашинян", - сказала руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц журналистам во вторник.

По ее словам, правящая сила считает возможным изменение до выборов Избирательного кодекса, и пойти на выборы с исключительно пропорциональной системой, исключая рейтинговую систему выборов.

Макунц не стала отвечать и прекратила общение с журналистами после заданного ими вопроса, почему Пашинян является незаменимым, учитывая, что его личность скомпрометирована, и почему список не могут возглавить другие представители партии.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Внеочередные парламентских выборов в Армении назначены на 20 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ, ПАШИНЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]