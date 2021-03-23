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СНГ 23.03.2021 13:10

В РФ более 8,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 427 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 457 случаев, умерли за сутки 427 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 457 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 945 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 427.

Москва лидирует по числу новых заражений - за сутки в столице COVID-19 заболели 1 тыс. 42 человека. В городе подтвержден 51 летальный случай от инфекции, выздоровели 1 тыс. 379 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (812) и Московская область (513) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 474 тыс. 610 случаев коронавирусной инфекции, 95 тыс. 818 умерших и 4 млн 88 тыс. 45 выписанных, в том числе 10 тыс. 860 - за последние сутки.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной во вторник, в России к настоящему времени проведено более 117,9 млн тестов на COVID-19, из них 183 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 482 тыс. 496 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]