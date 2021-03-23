Столтенберг считает важным привлекать региональных игроков к урегулированию конфликта в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что для урегулирования конфликта в Афганистане нужны усилия со стороны всех региональных игроков.
"Мирные переговоры - это единственный способ достичь долгосрочного мира. Для этого необходимо, чтобы все стороны вели переговоры добросовестно. Нам также надо вовлечь всех региональных игроков", - сказал он на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Он отметил необходимость для членов НАТО работать вместе по этому вопросу. Генсек альянса добавил, что особенно важно сотрудничество США и НАТО в этом направлении.
"Нам нужно проводить консультации, координировать действия и принимать решения вместе", - подчеркнул он.
В свою очередь Блинкен сказал, что США при выводе своих сил из Афганистана будут "думать о своих союзниках".
"Мы едины с нашими союзниками по НАТО в том, чтобы найти решение этого конфликта и вывести наших военных так, чтобы не нанести вреда и не допустить, чтобы Афганистан снова стал безопасным пристанищем для террористов", - отметил госсекретарь США.
Ранее министр обороны США Ллойд Джеймс Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана.
Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности. Нынешней администрации США предстоит решить, реалистичен ли этот план.
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Нефтяные цены падают на 4% на опасениях по поводу перспектив спроса, Brent - $62,06 за баррель
Блинкен заявляет о готовности обсудить с главой МИД ФРГ "Северный поток 2" и энергобезопасность
Цены на нефть остаются под давлением, Brent подешевела до $63,97 за баррель
Десять человек погибли во время стрельбы в продуктовом магазине в американском Колорадо
Число заражений COVID-19 в мире превысило 123,6 млн, число жертв - 2,72 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане зафиксировано 670 случаев COVID-19, 15 человек скончались
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам