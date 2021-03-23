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Дальнее зарубежье 23.03.2021 13:43

Столтенберг считает важным привлекать региональных игроков к урегулированию конфликта в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что для урегулирования конфликта в Афганистане нужны усилия со стороны всех региональных игроков.

"Мирные переговоры - это единственный способ достичь долгосрочного мира. Для этого необходимо, чтобы все стороны вели переговоры добросовестно. Нам также надо вовлечь всех региональных игроков", - сказал он на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он отметил необходимость для членов НАТО работать вместе по этому вопросу. Генсек альянса добавил, что особенно важно сотрудничество США и НАТО в этом направлении.

"Нам нужно проводить консультации, координировать действия и принимать решения вместе", - подчеркнул он.

В свою очередь Блинкен сказал, что США при выводе своих сил из Афганистана будут "думать о своих союзниках".

"Мы едины с нашими союзниками по НАТО в том, чтобы найти решение этого конфликта и вывести наших военных так, чтобы не нанести вреда и не допустить, чтобы Афганистан снова стал безопасным пристанищем для террористов", - отметил госсекретарь США.

Ранее министр обороны США Ллойд Джеймс Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана.

Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности. Нынешней администрации США предстоит решить, реалистичен ли этот план.

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]