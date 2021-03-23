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Регион 23.03.2021 14:50

Спикер парламента Армении предложил голосование по вопросу о снятии режима военного положения

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян предложил депутатам проголосовать за инициативу оппозиционных фракций о снятии введенного с 27 сентября 2020 года режима военного положения.

"Поскольку между политическими силами достигнута договоренность о развязке внутриполитической ситуации путем досрочных выборов, предлагаю пойти навстречу инициативе парламентской оппозиции и снять режим военного положения. Предлагаю завтра утром проголосовать за снятие режима военного положения в стране", - сказал Мирзоян на заседании парламента во вторник.

Он указал, что и в условиях режима военного положения в стране проводились акции протеста.

"Профильная комиссия предложила дождаться завершения военных учений (16-20 марта), а также мнения военного руководства. Хочу отметить, что не было политического компонента, поскольку в условиях военного положения в стране проводились различные акции протеста", - отметил Мирзоян.

Снятие режима военного положения необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 20 июня.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РЕЖИМ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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