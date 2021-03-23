Спикер парламента Армении предложил голосование по вопросу о снятии режима военного положения

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян предложил депутатам проголосовать за инициативу оппозиционных фракций о снятии введенного с 27 сентября 2020 года режима военного положения.
"Поскольку между политическими силами достигнута договоренность о развязке внутриполитической ситуации путем досрочных выборов, предлагаю пойти навстречу инициативе парламентской оппозиции и снять режим военного положения. Предлагаю завтра утром проголосовать за снятие режима военного положения в стране", - сказал Мирзоян на заседании парламента во вторник.
Он указал, что и в условиях режима военного положения в стране проводились акции протеста.
"Профильная комиссия предложила дождаться завершения военных учений (16-20 марта), а также мнения военного руководства. Хочу отметить, что не было политического компонента, поскольку в условиях военного положения в стране проводились различные акции протеста", - отметил Мирзоян.
Снятие режима военного положения необходимо для проведения внеочередных парламентских выборов, которые намечены на 20 июня.
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