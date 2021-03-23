Более половины опрошенных в Грузии граждан не планируют прививаться от COVID-19

Более половины опрошенных в Грузии по заказу американского Национального демократического института (NDI) граждан заявляют, что не планируют прививаться от коронавируса никаким вакцинами.
Согласно опросу, результаты которого представительство NDI в Грузии опубликовало во вторник, 53% опрошенных заявили, что не стали бы вакцинироваться, 35% выразили желание привиться, а 12% не смогли дать однозначный ответ.
Среди тех, кто сообщил о намерении отказаться от вакцинации, 48% заявили, что не доверяют качеству вакцин, 20% считают, что смогут справиться с пандемией COVID-19 без вакцинации, 10% отметили, что не могут вакцинироваться по состоянию здоровья, а 5% выступают против вакцин в целом.
По информации NDI, данный опрос проводился во всех районах страны 17-24 февраля, по телефону были опрошены 2 тыс. 24 человека. Погрешность, как считают в организации, может составлять 1,4%.
Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что до конца года планируется, что будут вакцинированы минимум 65% взрослого населения страны, то есть до 1 миллиона 700 тысяч человек.
В Грузию в этом месяце поступила первая партия доз вакцины AstraZeneca (43 тыс. 200 доз). По заявлению грузинского Минздрава, эта партия рассчитана, в основном, на медицинский персонал.
Между тем, на прошлой неделе в грузинском городе Ахалцихе 27-летняя сотрудница одной из клиник скончалась, предположительно, в результате анафилактического шока после прививки вакциной AstraZeneca.
В Минздраве Грузии, несмотря на произошедшее, заявили, что процесс вакцинации продолжится. Во вторник замминистра здравоохранения сообщила, что на данном этапе вакцинировались уже более 4 тысяч сотрудников медучреждений.
По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 528 новых случаев заражения COVID-19, скончались 4 человека.
С начала пандемии в Грузии подтверждено 278 тыс. 178 случаев заражения, скончались 3 тыс. 714 человек.
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Нефтяные цены падают на 4% на опасениях по поводу перспектив спроса, Brent - $62,06 за баррель
Блинкен заявляет о готовности обсудить с главой МИД ФРГ "Северный поток 2" и энергобезопасность
Цены на нефть остаются под давлением, Brent подешевела до $63,97 за баррель
Десять человек погибли во время стрельбы в продуктовом магазине в американском Колорадо
Число заражений COVID-19 в мире превысило 123,6 млн, число жертв - 2,72 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане зафиксировано 670 случаев COVID-19, 15 человек скончались
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам