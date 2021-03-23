Нефтяные цены падают на 4% на опасениях по поводу перспектив спроса, Brent - $62,06 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:54 во вторник составляет $62,06 за баррель, что на $2,56 (3,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,12 за баррель, что на $2,44 (3,96%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантинных мер в стране до 18 апреля. Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу, после того как в стране был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост случаев заражения коронавирусом с ноября.
"Нефтяные цены сегодня снижаются на опасениях по поводу третьей волны коронавируса в Европе, которая может негативно повлиять на перспективы восстановления экономики и энергетического спроса", - отмечает аналитик DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.
Аналитик Think Markets Фавад Разакзада полагает, что спрос улучшится по мере ослабления ограничений на поездки в ближайшие месяцы, но "влияние этого будет в некоторой степени нивелировано увеличением запасов нефти".
ОПЕК+ "будет постепенно ослаблять ограничения на добычу, тогда как производство сланцевой нефти в США, вероятно, вырастет на фоне привлекательных нефтяных цен", говорит он.
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