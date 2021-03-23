Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.03.2021 15:22

Нефтяные цены падают на 4% на опасениях по поводу перспектив спроса, Brent - $62,06 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:54 во вторник составляет $62,06 за баррель, что на $2,56 (3,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,12 за баррель, что на $2,44 (3,96%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантинных мер в стране до 18 апреля. Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу, после того как в стране был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост случаев заражения коронавирусом с ноября.

"Нефтяные цены сегодня снижаются на опасениях по поводу третьей волны коронавируса в Европе, которая может негативно повлиять на перспективы восстановления экономики и энергетического спроса", - отмечает аналитик DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

Аналитик Think Markets Фавад Разакзада полагает, что спрос улучшится по мере ослабления ограничений на поездки в ближайшие месяцы, но "влияние этого будет в некоторой степени нивелировано увеличением запасов нефти".

ОПЕК+ "будет постепенно ослаблять ограничения на добычу, тогда как производство сланцевой нефти в США, вероятно, вырастет на фоне привлекательных нефтяных цен", говорит он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть остаются под давлением, Brent подешевела до $63,97 за баррель Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется около $64,72 за баррель Нефть дешевеет на фоне ужесточения карантинных мер в Европе, Brent - $64,38 за баррель Нефть продолжает дешеветь после максимального недельного падения с октября, Brent - $64,24 за баррель Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель Нефть дорожает, но может завершить неделю максимальным падением с октября, Brent - $63,51 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]