Джонсон обещает согражданам, что нынешние ограничения в связи с COVID-19 -последние

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ограничительные меры, ныне действующие в стране для борьбы с коронавирусом COVID-19, станут последними, сообщают британские СМИ.
По словам Джонсона, ограничения будут отменены "раз и навсегда".
Между тем, он предупредил, что третья волна пандемии, которая в настоящее время замечена во Франции и Италии, может "достигнуть и нашего берега".
Премьер также приветствовал "абсолютно выдающиеся достижения британских ученых и компаний в разработке и распространении вакцины среди половины взрослого населения в течение года".
Во вторник в Великобритании спустя год после объявления первого локдауна проходит день памяти жертв коронавируса COVID-19, число которых составляет почти 150 тыс. человек.
В полдень в стране прошла минута молчания в память жертв коронавируса, а вечером, в 20:00 по местному времени (23:00 мск) жители выйдут у своих домов с фонариками или свечами в руках. Лондонский глаз, Трафальгарскую площадь и стадион Уэмбли подсветят желтым цветом.
День памяти поддерживают более 250 организаций, включая 82 лидеров религиозных групп и политиков, благотворительных организаций, экстренных служб и общественных групп. Знаменитости, включая рок-музыкантов Сьюзи Кватро и Стива Харли, примут участия в онлайн-беседах, чтобы помочь тем, кто чувствует себя изолированно и страдает от потерь.
По последним данным британского национального статистического управления, в Великобритании с начала пандемии умерли более 147 тыс. человек.
Великобритания значительно быстрее, чем ее соседи из ЕС, проводит вакцинацию от COVID-19. Именно поэтому Джонсон и настроен оптимистично. Нынешний локдаун в Великобритании действует с января 2021 года. Власти предусмотрели его отмену в четыре этапа: первый из них стартовал в начале марта. Завершение процесса отмены ограничительных мер пока что планируется на конец июня: если все пойдет по плану, в стране к тому моменту почти не будет ограничений.
Как сообщалось, в таких странах, как Франция, Италия, ФРГ, в последние дни наблюдается обострение обстановки с коронавирусом: растет количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций.
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