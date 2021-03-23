Премьер-министр Эстонии не исключает продления локдауна в стране на все лето

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) предупредила, что если распространение заболеваемости коронавирусом не прекратится, страна будет обречена на локдаун в течение всего лета.

"Если распространение вируса не прекратится, Эстония останется закрытой на все лето, так же как наш южный сосед Латвия закрыта с ноября. Экономика останавливается, социальные коммуникации прекращаются, все останавливается", - написала премьер-министр во вторник на своей странице в Faсebook со ссылками на Ученый совет и Департамент здоровья.

По ее словам, "ограничения позволили стабилизировать взрывной рост заболеваемости вируса, но окончательный эффект от принятых мер еще не достиг цели. Небольшой, но определенный рост заболеваемости все еще продолжается".

"Цифры не лгут. Инфекция увеличилась на 7% по сравнению с предыдущей неделей. В возрастной группе 55-85 лет рост составил более 10%... Из-за коронавируса в больницы в день попадает в среднем 75-80 человек, каждый день умирают в среднем десять эстоноземельцев", - написала Каллас.

Она не исключила, что разработанный при установлении обширных ограничений прогноз, что к середине апреля заражение сократится до менее 500 человек в день, останется нереализованным.

Каллас на минувшей неделе сообщила, что сама заразилась коронавирусом, и выразила надежду, что сможет вернуться на работу в понедельник. Однако в воскресенье пресс-служба правительства сообщила, что Каллас будет дома еще как минимум три дня на этой неделе.

Эстония в настоящее время возглавляет список стран с наибольшим относительным числом инфицированных в Европейском союзе. По состоянию на вторник, средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 1 502,7 случаев. Каждый день фиксируется более тысячи случаев заражения. С начала пандемии в Эстонии выявлено 97 456 случаев заражения Covid-19 при численности населения в 1,3 млн человек. Умерли от коронавируса 809 человек.

С 11 марта по 11 апреля в республике введен локдаун. Закрыты торговые предприятия, открыты только магазины, предлагающие товары первой необходимости. Закрыты все места общественного питания, приостановлена работа развлекательных заведений, запрещено проведение публичных мероприятий, занятий спортом и деятельностью по интересам в помещениях.