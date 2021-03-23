Локдауны в Европе закончатся во втором полугодии, для поездок потребуются ковид-сертификаты - посол ЕС в РФ

Пандемия коронавируса и связанные с ней локдауны в Европе закончатся во второй половине этого года, считает посол ЕС в России Маркус Эдерер.
"Конечно, пока рано говорить об окончании пандемии коронавируса в Европе, но, надеюсь, это произойдет во второй половине 2021 года. Тогда мы все сможем путешествовать, а горнолыжный сезон в следующем году будет очень хорошим", - сказал Эдерер в рамках Австрийского горнолыжного бизнес-уикенда, который прошел 19-21 марта в Сочи на курорте "Роза Хутор".
Организатором мероприятия, на которое прибыли около 60 зарубежных гостей, стало посольство Австрии в России.
Посол ЕС в России также подчеркнул необходимость введения ковидных сертификатов. "Уже сейчас при совершении разрешенных поездок в Россию или страны ЕС необходимо предъявлять результаты теста на коронавирус. Скорее всего, необходимо будет ввести цифровые сертификаты или создать приложение, qr-коды, в которых будет указана информация о вакцинации, перенесенном заболевании или результатах теста на коронавирус, чтобы мы все смогли безопасно путешествовать", - пояснил Эдерер.
В рамках горнолыжного бизнес-уикенда на "Розе Хутор" он принял участие в деловых и неформальных мероприятиях, включая любительское соревнование по скоростному спуску.
"Подобные мероприятия являются замечательной рекламой как для Сочи, так и для Австрии. И конечно же, это хорошая возможность отдохнуть на свежем воздухе от пандемии коронавируса c соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, пока большинство европейских курортов закрыты", - сказал посол.
Эдерер отметил высокий уровень горнолыжной инфраструктуры курорта "Роза Хутор" и заявил, что введение электронных виз поможет развитию въездного туризма в России.
"Уверен, что после окончании пандемии индустрию туризма ждет определенный подъем. Европейские туристы любят приезжать в Россию, желающих очень много. Думаю, что, несмотря на все разногласия между Европой и РФ, у нас есть возможность открытого диалога об общих проблемах, например, глобального изменения климата", - заключил он.
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