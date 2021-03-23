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Дальнее зарубежье 23.03.2021 19:41

США продолжат борьбу с ИГИЛ - госсекретарь

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал значительной вехой освобождение территорий, находившихся под контролем террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) в Ираке и Сирии.

"Два года назад силы коалиции вместе с партнерами освободили территории, контролируемые в Ираке и Сирии - это стало важной вехой в усилиях по подавлению этой террористической группировки", - заявил госсекретарь США.

По его словам, вместе с иракскими силами безопасности, курдскими отрядами "Пешмерга" и сирийскими демократическими силами силы коалиции продолжают жестко противостоять ИГ.

Вместе с тем, Блинкен признал, что миссия еще далека от завершения.

"Коалиция остается единой и намерена увидеть врага разгромленным. Она продолжит прилагать усилия против группировки (ИГ) в Ираке, в Сирии и в других странах", - отметил Блинкен.

"США строго привержены действиям коалиции и победе над ИГ", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИГИЛ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]