США продолжат борьбу с ИГИЛ - госсекретарь

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал значительной вехой освобождение территорий, находившихся под контролем террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) в Ираке и Сирии.
"Два года назад силы коалиции вместе с партнерами освободили территории, контролируемые в Ираке и Сирии - это стало важной вехой в усилиях по подавлению этой террористической группировки", - заявил госсекретарь США.
По его словам, вместе с иракскими силами безопасности, курдскими отрядами "Пешмерга" и сирийскими демократическими силами силы коалиции продолжают жестко противостоять ИГ.
Вместе с тем, Блинкен признал, что миссия еще далека от завершения.
"Коалиция остается единой и намерена увидеть врага разгромленным. Она продолжит прилагать усилия против группировки (ИГ) в Ираке, в Сирии и в других странах", - отметил Блинкен.
"США строго привержены действиям коалиции и победе над ИГ", - подчеркнул он.
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