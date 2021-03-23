Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.03.2021 20:43

Италия сталкивается с недопоставкой вакцин - издание

Власти Италии за первый квартал 2021 года получат значительно меньше доз вакцин от коронавируса COVID-19, чем планировали при составлении плана по иммунизации населения, пишет газета "Коррьере делла сера".

Согласно данным итальянского Минздрава, за этот период в страну доставят порядка 14 млн доз, тогда как по плану их должно было быть 15,69 млн.

"Это - не сюрприз, так как производители с самого начала не выполняли обязательства, в том числе - в связи с тем, что за задержки с поставками не предусмотрены штрафные санкции", - пишет издание.

В итоге власти страны, как отмечает газета, не могут ускорить темпы вакцинации итальянцев и ограничиваются иммунизацией граждан старше 80 лет, а также - медперсонала.

По состоянию на 22 марта, в Италии около 2,5 млн человек получили обе дозы вакцины от COVID-19. Еще 5,57 млн пока что сделали только один укол. Население Италии - около 60 млн человек. В стране применятся вакцины от Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Все эти вакцины делаются в двух дозах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ВАКЦИНЫ, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]