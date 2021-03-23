Италия сталкивается с недопоставкой вакцин - издание

Власти Италии за первый квартал 2021 года получат значительно меньше доз вакцин от коронавируса COVID-19, чем планировали при составлении плана по иммунизации населения, пишет газета "Коррьере делла сера".

Согласно данным итальянского Минздрава, за этот период в страну доставят порядка 14 млн доз, тогда как по плану их должно было быть 15,69 млн.

"Это - не сюрприз, так как производители с самого начала не выполняли обязательства, в том числе - в связи с тем, что за задержки с поставками не предусмотрены штрафные санкции", - пишет издание.

В итоге власти страны, как отмечает газета, не могут ускорить темпы вакцинации итальянцев и ограничиваются иммунизацией граждан старше 80 лет, а также - медперсонала.

По состоянию на 22 марта, в Италии около 2,5 млн человек получили обе дозы вакцины от COVID-19. Еще 5,57 млн пока что сделали только один укол. Население Италии - около 60 млн человек. В стране применятся вакцины от Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Все эти вакцины делаются в двух дозах.