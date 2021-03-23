В Азербайджане суточный рост COVID-19, 18 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 333 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 248,307 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 670 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 18 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 384.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 233,356 тыс. человек (+269 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 567 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 517 тестов на коронавирус (накануне 5 928 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 790,98 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пашинян: Россия - стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана
Локдауны не подорвут восстановление экономики еврозоны - Лейн
ФРС ожидает ускорения инфляции в 2021г на фоне восстановления экономики - Пауэлл
Отказ Украины от средств МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению гривны - замглавы НБУ
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
НАТО должна быть площадкой для решения проблем между союзниками - Столтенберг
Россия предложила Турции открыть два пункта пропуска в Идлибской зоне и один в Алеппо
В Лондоне называют модернизацию РФ и КНР вооружений причиной увеличения ядерного арсенала Британии - Столтенберг
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам