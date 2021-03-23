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Здравоохранение 23.03.2021 19:13

В Азербайджане суточный рост COVID-19, 18 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 333 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 248,307 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 670 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 18 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 384.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 233,356 тыс. человек (+269 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 567 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 517 тестов на коронавирус (накануне 5 928 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 790,98 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]