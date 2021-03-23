В Азербайджане суточный рост COVID-19, 18 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 333 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 248,307 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 670 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 18 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 384.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 233,356 тыс. человек (+269 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 567 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 517 тестов на коронавирус (накануне 5 928 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 790,98 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов