Отказ Украины от средств МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению гривны - замглавы НБУ

Отказ от финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ) может вынудить правительство Украины пойти на сокращение дефицита госбюджета, ослабить курс нацвалюты и привести к росту инфляции, расходов на обслуживание госдолга и ряду других негативных последствий, считает заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Отказ от сотрудничества с фондом, вероятнее всего, приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Нацбанка", - написал он в колонке для украинского интернет-издания "Экономическая правда".

"Таким образом, правительству придется сократить дефицит госбюджета, курс гривны будет слабеть, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится", - добавил замглавы центробанка.

Как отмечает Сологуб, отказ Украины от сотрудничества с МВФ, в частности означает, что стране придется финансировать дефицит госбюджета за счет внешних и внутренних заимствований. А необходимым условием для этого является сохранение заинтересованности на финансовых рынках к инвестициям в развивающиеся страны.

"Опасения инвесторов относительно ускорения глобальной инфляции усилили турбулентность на финансовых рынках, от чего страдают прежде всего страны с низким суверенным рейтингом. Например, во второй половине февраля доходности украинских еврооблигаций выросли приблизительно на 100 базисных пунктов. В то же время иностранные инвесторы сократили свои вложения во внутренние государственные ценные бумаги", - отметил специалист.

При этом Сологуб подчеркнул, что улучшение платежного баланса страны в 2020 году произошло благодаря факторам, которые в этом году будут не столь ощутимыми. Это - существенное падение импорта потребительских товаров в условиях пандемии и более чем двукратное сокращение расходов на путешествия.

Ранее сообщалось, что власти Украины рассчитывают договориться с МВФ по новому траншу кредита до июня.

"Осталось пять ключевых пунктов в работе с МВФ: снять в конце марта верхнюю границу цены на газ (для населения - ИФ) в 6,99 гривны за кубометр, согласование макропоказателей на 2022-2023 годы, и три ключевых вопроса - судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия - ИФ), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее недолжным образом, а также закон о НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро - ИФ) - о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией", - констатировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что последние три вопроса лежат в плоскости компетенций Верховной Рады.

"У нас есть время до июня, когда нам нужно, как минимум, прийти к подписанию SLA (staff level agreement, договоренности на уровне менеджмента фонда - ИФ)", - отмечал он.

МВФ в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand by для Украины объемом около $5 млрд. Пока страна получила лишь первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Выделение остальных средств отложено из-за невыполнения Киевом ряда условий программы.

Официальный курс на 23 марта - 27,69 грн./$1.