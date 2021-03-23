Нефть теряет в цене более 4% на опасениях по поводу перспектив спроса, Brent - $61,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются более чем на 4% на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник составляет $61,85 за баррель, что на $2,77 (4,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,71 за баррель, что на $2,85 (4,63%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Падение стоимости обоих контрактов в ходе торгов достигало почти 5%, при этом ближний конец кривой фьючерсов перешел в состояние контанго, при котором контракты на июнь стоят дороже майских фьючерсов, отмечает Bloomberg. Это указывает на избыток предложения на рынке.

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантинных мер в стране до 18 апреля.

"Германия является крупнейшей экономикой еврозоны, и продление локдауна исключительно негативно для спроса", - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер.

Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу, после того как в стране был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост случаев заражения коронавирусом с ноября.

Помимо этого, доллар США укрепляется, что также оказывает давление на нефтяные цены. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), во вторник повышается на 0,5%.