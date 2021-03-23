База США в Сирии подверглась обстрелу - СМИ

Военная база США, расположенная в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, подверглась ракетному обстрелу, сообщила во вторник газета The National.

"Одна ракета упала в сотнях метрах от базы вооруженных сил США. Раненых и разрушений нет", - цитирует издание слова Уэйна Маротто, представителя операции "Непоколебимая решимость" против группировки ИГ (запрещена в РФ).

Отмечается, что обстрел произошел на газовом месторождении Конико в этой провинции. О том, кто совершил нападение, пока не сообщается.