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Дальнее зарубежье 23.03.2021 21:42

База США в Сирии подверглась обстрелу - СМИ

Военная база США, расположенная в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, подверглась ракетному обстрелу, сообщила во вторник газета The National.

"Одна ракета упала в сотнях метрах от базы вооруженных сил США. Раненых и разрушений нет", - цитирует издание слова Уэйна Маротто, представителя операции "Непоколебимая решимость" против группировки ИГ (запрещена в РФ).

Отмечается, что обстрел произошел на газовом месторождении Конико в этой провинции. О том, кто совершил нападение, пока не сообщается.

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Тэги: США, СИРИЯ, БАЗА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]