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СНГ 23.03.2021 22:47

Путин сделал прививку от коронавируса, чувствует себя хорошо

Президент РФ Владимир Путин сделал во вторник прививку от коронавируса, самочувствие нормальное, в среду будет полноценно работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - сказал представитель Кремля "Интерфаксу".

Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует вакцинироваться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека. "Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - добавил Путин.

При этом Песков не стал уточнять, какой именно из трех российских вакцин собирается привиться глава государства. "Одной из трех отечественных (сделает прививку - ИФ). Все надежные и хорошие", - он Песков "Интерфаксу".

О планах сделать прививку от коронавируса Путин сообщил еще минувшей осенью. Позднее журналисты неоднократно интересовались у Пескова, когда глава государства может вакцинироваться, однако представитель Кремля традиционно отвечал, что президент лично расскажет об этом.

В конце декабря Путин пояснил, что пока не может привиться единственной существовавшей на тот момент вакциной "Спутник V", так как она в то время не была сертифицирована для представителей его возрастной группы, но пообещал, что сделает прививку, как только это станет возможным.

На данный момент в России производятся две вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Третья вакцина - "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.

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Тэги: ПУТИН, ПРИВИВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]