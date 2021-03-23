Путин сделал прививку от коронавируса, чувствует себя хорошо

Президент РФ Владимир Путин сделал во вторник прививку от коронавируса, самочувствие нормальное, в среду будет полноценно работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - сказал представитель Кремля "Интерфаксу".

Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует вакцинироваться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека. "Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - добавил Путин.

При этом Песков не стал уточнять, какой именно из трех российских вакцин собирается привиться глава государства. "Одной из трех отечественных (сделает прививку - ИФ). Все надежные и хорошие", - он Песков "Интерфаксу".

О планах сделать прививку от коронавируса Путин сообщил еще минувшей осенью. Позднее журналисты неоднократно интересовались у Пескова, когда глава государства может вакцинироваться, однако представитель Кремля традиционно отвечал, что президент лично расскажет об этом.

В конце декабря Путин пояснил, что пока не может привиться единственной существовавшей на тот момент вакциной "Спутник V", так как она в то время не была сертифицирована для представителей его возрастной группы, но пообещал, что сделает прививку, как только это станет возможным.

На данный момент в России производятся две вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Третья вакцина - "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.