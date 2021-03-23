В Лондоне называют модернизацию РФ и КНР вооружений причиной увеличения ядерного арсенала Британии - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что британское руководство увеличит ядерный арсенал в ответ на модернизацию ядерных вооружений Россией и Китаем.

Он уточнил, что такую точку зрения до него донесли в беседах премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава МИД Доминик Рааб, министр обороны Бен Уоллес.

"Основная их мысль была одинакова: изменения в политике Британии в сфере ядерного сдерживания - реакция на возросшую существенную модернизацию российского и китайского (ядерного - ИФ) потенциала", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Столтенберга, ответом на эту ситуацию должно быть продолжение работы в сфере контроля над вооружениями. Генсек НАТО отметил, что продление на пять лет действия договора СНВ-III должно стать лишь началом процесса, который будет касаться новых видов вооружений, и вовлечет в себя Китай.

Столтенберг также напомнил, что британские средства ядерного сдерживания являются неотъемлемой частью общей системы сдерживания Североатлантического альянса, а сама Великобритания - это важнейший партнер по НАТО со вторым по величине оборонным бюджетом среди членов альянса.