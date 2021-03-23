Россия предложила Турции открыть два пункта пропуска в Идлибской зоне и один в Алеппо

Российские военные заявили о тяжелой гуманитарной ситуации на подконтрольной Турции территории Сирии, предложили открыть 3 пункта пропуска в Идлибской зоне деэскалации и провинции Алеппо для выхода беженцев и доставки гуманитарной помощи.

"Допуск гуманитарных грузов и выход беженцев предлагается организовать с 25 марта этого года", - сказал во вторник на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией на подконтрольных вооруженным силам Турции территориях Сирийской Арабской Республики российский центр по примирению враждующих сторон направил турецкой стороне предложения о возобновлении работы пунктов пропуска "Серакаб" и "Мизназ" в Идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска "Абу Зейдин" в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо", - сказал Карпов.