Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.03.2021 23:03

Россия предложила Турции открыть два пункта пропуска в Идлибской зоне и один в Алеппо

Российские военные заявили о тяжелой гуманитарной ситуации на подконтрольной Турции территории Сирии, предложили открыть 3 пункта пропуска в Идлибской зоне деэскалации и провинции Алеппо для выхода беженцев и доставки гуманитарной помощи.

"Допуск гуманитарных грузов и выход беженцев предлагается организовать с 25 марта этого года", - сказал во вторник на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией на подконтрольных вооруженным силам Турции территориях Сирийской Арабской Республики российский центр по примирению враждующих сторон направил турецкой стороне предложения о возобновлении работы пунктов пропуска "Серакаб" и "Мизназ" в Идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска "Абу Зейдин" в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо", - сказал Карпов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ, БЕЖЕНЦЫ


Похожие новости


Российская сторона встревожена переброской техники военными Турции в сирийской провинции Ракка - ЦПВС Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию с акцентом на наращивании усилий в Идлибе для устранения террористической угрозы - МИД РФ Лавров обсудил с главами сирийской оппозиции процесс нормализации обстановки в республике Путин считает, что появилась возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию Шойгу сообщил о ликвидации за пять лет операции в Сирии более 133 тыс. боевиков Лавров: вооруженное противостояние правительства и оппозиции в Сирии закончилось, Асад не настроен на военное разрешение конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]