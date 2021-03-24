Глава ФРБ Сент-Луиса не ждет ужесточения монетарной политики до конца 2023 года

Федеральная резервная система (ФРС) США не будет повышать ключевую ставку до конца 2023 года, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, который в этом году не имеет права голоса в FOMC.

С начала пандемии коронавируса Баллард остается одним из главных оптимистов среди представителей руководства американского ЦБ, часто прогнозируя активное восстановление экономики.

Между тем его прогнозы не предусматривают быстрого ужесточения монетарной политики.

В разговоре со СМИ Баллард сказал, что его точка на мартовском точечном графике прогнозов (dot plot) - диаграмме, отражающей индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении процентных ставок, - указывает на то, что американский ЦБ не повысит ставку до конца 2023 года. По словам Балларда, он не будет корректировать прогноз, пока не увидит признаки активного роста экономики в текущем году.

"Я по-прежнему полагаю, что мы будем оставаться вблизи нуля до конца 2023 года", - отметил Баллард.

Глава ФРБ Сент-Луиса ожидает, что 2021 год будет "довольно хорошим", прогнозируя ускорение роста ВВП до 6,5% в пересчете на годовые темпы, а инфляции - до 2,5%. Уровень безработицы, согласно прогнозу Балларда, упадет до 4,5% с февральских 6,2%.

"Я хочу увидеть эти цифры до того, как мы начнем думать об изменении денежно-кредитной политики", - сказал Баллард.

В свою очередь, член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард сказала, что американский ЦБ будет проявлять терпение в вопросе сворачивания стимулирующих мер, несмотря на более активное восстановление экономики.

"Для достижения дальнейшего устойчивого прогресса потребуется время", - сказала Брейнард в ходе онлайн-выступления на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

"Терпеливый подход, основанный на результатах, а не упреждающий подход, основанный на прогнозе" будет более эффективным для достижения целей ФРС по инфляции и занятости, отметила Брейнард.

По ее словам, даже несмотря на более оптимистичные статданные, политика ФРС требует "решительного терпения".

Между тем не все представители руководства ФРС соглашаются с подобной позицией. Семь из 18 представителей руководства американского ЦБ на прошлой неделе спрогнозировали повышение ключевой ставки к концу 2023 года, тогда как в декабре этой точки зрения придерживались пять из 17. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал накануне, что он входит в число тех, кто ждет повышения ставки в следующем году.