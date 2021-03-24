Инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до 0,4%, падение цен на одежду стало максимальным с ноября 2009г

Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 0,7%.

Аналитики в среднем ожидали повышения темпов инфляции до 0,8%, сообщает Trading Economics.

Замедление роста потребительских цен в основном объясняется падением цен на одежду и обувь на 5,6% в годовом выражении. Это максимальное снижение показателя в этой категории с ноября 2009 года. В январе они опустились на 3,3%.

В то же время цены на коммунальные услуги и энергоносители в прошлом месяце выросли на 0,8% (+0,6% в январе), в категории развлечений и культуры они повысились на 2,1% (+2,5% в январе), цены на транспорт подскочили на 2,6% (+2,3% месяцем ранее).

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 0,1% после снижения на 0,2% в январе. Аналитики прогнозировали их подъем на 0,5%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) выросли в прошлом месяце на 0,9% в годовом выражении после подъема на 1,4% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал сохранение базовой инфляции на уровне 1,4%.

Индекс CPI Core в помесячном выражении не изменился после падения на 0,5% в январе. Эксперты ожидали его роста в прошлом месяце на 0,5%.

Розничные цены (индекс RPI) в феврале выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 1,4% за год. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Цены производителей в Великобритании в феврале увеличились на 1,4% в годовом выражении и на 0,1% за месяц.