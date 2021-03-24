Китай собирается пригласить на переговоры представителей Израиля и Палестины

Руководство Китая планирует пригласить представителей Израиля и Палестины на переговоры в КНР, заявил глава китайского МИД Ван И в интервью телеканалу "Аль-Арабийя".

"Мы пригласим общественных деятелей из Палестины и Израиля провести переговоры в Китае", - сказал Ван И.

Китай ранее уже несколько раз предлагал свою помощь в организации переговоров Израиля и палестинцев.

Наладить отношения между враждующими сторонами в последние годы пытались и США, предлагая "сделку века". Это - план мирного урегулирования администрации бывшего американского президента Дональда Трампа. Израиль в свое время приветствовал условия "сделки века", а палестинцы ее резко критиковали и отвергали. Администрация нового президента США Джо Байдена собирается работать над улучшением отношений с палестинской стороной.