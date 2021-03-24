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Дальнее зарубежье 24.03.2021 22:19

Китай собирается пригласить на переговоры представителей Израиля и Палестины

Руководство Китая планирует пригласить представителей Израиля и Палестины на переговоры в КНР, заявил глава китайского МИД Ван И в интервью телеканалу "Аль-Арабийя".

"Мы пригласим общественных деятелей из Палестины и Израиля провести переговоры в Китае", - сказал Ван И.

Китай ранее уже несколько раз предлагал свою помощь в организации переговоров Израиля и палестинцев.

Наладить отношения между враждующими сторонами в последние годы пытались и США, предлагая "сделку века". Это - план мирного урегулирования администрации бывшего американского президента Дональда Трампа. Израиль в свое время приветствовал условия "сделки века", а палестинцы ее резко критиковали и отвергали. Администрация нового президента США Джо Байдена собирается работать над улучшением отношений с палестинской стороной.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, БЛИЖВОСТОК, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]