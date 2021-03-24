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Дальнее зарубежье 24.03.2021 17:35

Берлускони проходит лечение в больнице, заявляет его адвокат

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в настоящее время проходит курс лечения в больнице, сообщил в среду его адвокат Федерико Чеккони.

"Из-за проблем со здоровьем Сильвио Берлускони был госпитализирован еще утром в понедельник", - приводит слова адвоката итальянское телевидение.

Чеккони пояснил, что какое-то время Берлускони точно не сможет участвовать в публичных мероприятиях.

Такое заявление адвокат сделал в суде, рассматривающим дело, фигурантом которого является бывший премьер.

В январе 2021 года 84-летний Берлускони из-за проблем с сердцем был госпитализирован в Монако. 15 января он завершил лечение и покинул больницу.

Берлускони до сих пор активно участвует в итальянской политической жизни. Он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия".

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Тэги: ИТАЛИЯ, БЕРЛУСКОНИ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]