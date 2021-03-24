Берлускони проходит лечение в больнице, заявляет его адвокат

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в настоящее время проходит курс лечения в больнице, сообщил в среду его адвокат Федерико Чеккони.

"Из-за проблем со здоровьем Сильвио Берлускони был госпитализирован еще утром в понедельник", - приводит слова адвоката итальянское телевидение.

Чеккони пояснил, что какое-то время Берлускони точно не сможет участвовать в публичных мероприятиях.

Такое заявление адвокат сделал в суде, рассматривающим дело, фигурантом которого является бывший премьер.

В январе 2021 года 84-летний Берлускони из-за проблем с сердцем был госпитализирован в Монако. 15 января он завершил лечение и покинул больницу.

Берлускони до сих пор активно участвует в итальянской политической жизни. Он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия".