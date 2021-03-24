Данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию нет - Минздрав

Научные данные не свидетельствуют о возможности вакцин от COVID-19 влиять на репродуктивную функцию, заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина.

"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет", - сказала Долгушина журналистам в среду.

Она отметила, что "в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин".

"При этом имеются сообщения о том, что перенесенная инфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность. Поэтому профессиональное общество "Российское общество акушеров-гинекологов" рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей", - говорит Долгушина.