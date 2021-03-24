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Здравоохранение 24.03.2021 21:50

Данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию нет - Минздрав

Научные данные не свидетельствуют о возможности вакцин от COVID-19 влиять на репродуктивную функцию, заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина.

"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет", - сказала Долгушина журналистам в среду.

Она отметила, что "в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин".

"При этом имеются сообщения о том, что перенесенная инфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность. Поэтому профессиональное общество "Российское общество акушеров-гинекологов" рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей", - говорит Долгушина.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, ВАКЦИНАЦИЯ, РЕПРОДУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]