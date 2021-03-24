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Регион 24.03.2021 16:30

Россия дестабилизирует ситуацию в соседних странах и пытается вмешиваться в дела Западных Балкан - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду обвинил Россию во вмешательстве в дела ее соседей.

"За рубежом Россия подрывает и дестабилизирует ситуацию в соседних с ней странах, включая Украину, Грузию и Молдавию", - заявил он на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Россия пытается вмешиваться в дела стран западнобалканского региона", - добавил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, СТОЛТЕНБЕРГ, СОСЕДИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]