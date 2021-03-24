Россия дестабилизирует ситуацию в соседних странах и пытается вмешиваться в дела Западных Балкан - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду обвинил Россию во вмешательстве в дела ее соседей.

"За рубежом Россия подрывает и дестабилизирует ситуацию в соседних с ней странах, включая Украину, Грузию и Молдавию", - заявил он на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Россия пытается вмешиваться в дела стран западнобалканского региона", - добавил Столтенберг.