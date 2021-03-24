НАТО будет продолжать адаптироваться к российской ракетной угрозе - Столтенберг

НАТО следует продолжать адаптировать свою оборону к новым угрозам, в частности - к новому ракетному вооружению России, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники согласны, что нам нужно продолжать адаптировать наши средства сдерживания, нашу оборону, особенно - с учетом усиливающейся ракетной угрозы со стороны России", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса.