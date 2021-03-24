Россия продолжает укрепление вооруженных сил, действует в киберпространстве, занимается пропагандой - генсек НАТО

Россия продолжает курс на наращивание военных возможностей в самых разных частях света, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия продолжает масштабное усиление военного потенциала. Это видно от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД страны НАТО.

Столтенберг также обвинил РФ в агрессивных действиях в киберпространстве, в попытках вмешательства в выборы в других странах, распространении дезинформации.

"Мы будем продолжать все вместе противостоять этому", - добавил Столтенберг.