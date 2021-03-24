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Дальнее зарубежье 24.03.2021 23:23

Carrefour покупает бразильского продуктового ритейлера Grupo BIG за 1,1 млрд евро

Французская Carrefour SA договорился о приобретении бразильского продуктового ритейлера Grupo BIG Brasil SA за 1,1 млрд евро у Walmart Inc. (SPB: WMT) и Advent International Corp.

Покупка будет оплачена денежными средствами на 70%, а также акциями допэмиссии подразделения Carrefour Brazil, сообщается в пресс-релизе французской компании.

Сделку планируется завершить в 2022 году после получения одобрения со стороны регулирующих органов Бразилии и акционеров Carrefour Brazil.

Объединенная компания будет управлять 876 магазинами в Бразилии со штатом примерно в 137 тыс. человек и валовым объемом продаж порядка 100 млрд реалов ($18,1 млрд).

Котировки акций Carrefour, являющейся крупнейшим ритейлером в Европе, в ходе торгов в среду в Париже растут на 1%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась более чем на 9% и составляет сейчас около 11,8 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ФРАНЦИЯ, РИТЕЙЛЕРЫ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]