Carrefour покупает бразильского продуктового ритейлера Grupo BIG за 1,1 млрд евро

Французская Carrefour SA договорился о приобретении бразильского продуктового ритейлера Grupo BIG Brasil SA за 1,1 млрд евро у Walmart Inc. (SPB: WMT) и Advent International Corp.

Покупка будет оплачена денежными средствами на 70%, а также акциями допэмиссии подразделения Carrefour Brazil, сообщается в пресс-релизе французской компании.

Сделку планируется завершить в 2022 году после получения одобрения со стороны регулирующих органов Бразилии и акционеров Carrefour Brazil.

Объединенная компания будет управлять 876 магазинами в Бразилии со штатом примерно в 137 тыс. человек и валовым объемом продаж порядка 100 млрд реалов ($18,1 млрд).

Котировки акций Carrefour, являющейся крупнейшим ритейлером в Европе, в ходе торгов в среду в Париже растут на 1%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась более чем на 9% и составляет сейчас около 11,8 млрд евро.