Carrefour покупает бразильского продуктового ритейлера Grupo BIG за 1,1 млрд евро

Французская Carrefour SA договорился о приобретении бразильского продуктового ритейлера Grupo BIG Brasil SA за 1,1 млрд евро у Walmart Inc. (SPB: WMT) и Advent International Corp.
Покупка будет оплачена денежными средствами на 70%, а также акциями допэмиссии подразделения Carrefour Brazil, сообщается в пресс-релизе французской компании.
Сделку планируется завершить в 2022 году после получения одобрения со стороны регулирующих органов Бразилии и акционеров Carrefour Brazil.
Объединенная компания будет управлять 876 магазинами в Бразилии со штатом примерно в 137 тыс. человек и валовым объемом продаж порядка 100 млрд реалов ($18,1 млрд).
Котировки акций Carrefour, являющейся крупнейшим ритейлером в Европе, в ходе торгов в среду в Париже растут на 1%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась более чем на 9% и составляет сейчас около 11,8 млрд евро.
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
В Германии начались испытания электрического мусоровоза
Hyundai станет генподрядчиком строительства нефтехимического комплекса в России с инвестициями 3 млрд евро
Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent - $63,26 за баррель
Число заболевших COVID-19 с начала пандемии в США превысило 30 млн - университет Хопкинса
Данных о влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию нет - Минздрав
Первые итоги испытаний комбинации "Спутник V" и AstraZeneca появятся через два месяца - РФПИ
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку состоялась встреча Ирека Зиннурова с руководством Музея истории Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам