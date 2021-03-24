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Регион 24.03.2021 17:00

Страны НАТО прогнозируют сложные отношения с РФ и готовы ним - Блинкен

Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции.

"Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы", - заявил Блинкен по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НАТО, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]