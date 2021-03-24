Страны НАТО прогнозируют сложные отношения с РФ и готовы ним - Блинкен

Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции.

"Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы", - заявил Блинкен по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.