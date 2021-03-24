Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.03.2021 16:37

Вопрос С-400 для Турции закрыт, но Анкара готова обсуждать с США тему закупок оборонных систем и вооружения - глава МИД

Анкара не собирается отказываться от закупленных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, но готова обсуждать с США будущие закупки вооружений, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Была затронута также тема закупок зенитно-ракетных комплексов С-400. Я заявил Блинкену, что вопрос С-400 для Турции закрыт", - подчеркнул министр, которого цитируют турецкие СМИ.

Вместе тем, Чавушоглу отметил, что Анкара готова в последующем обсуждать с Вашингтоном тему закупок оборонных систем и вооружения.

"Мы готовы сотрудничать с США в военной сфере и сотрудничать с нашими союзниками в Вашингтоне", - добавил министр.

Официальный представитель госдепартамента США сообщил в среду, что Блинкен на встрече с Чавушоглу "призвал Турцию не оставлять у себя российские системы С-400".

В декабре прошлого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

В свою очередь Майк Помпео, занимавший в прежней администрации США пост госсекретаря, заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркивал, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗРС, США


Похожие новости


Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии Россия предложила Турции открыть два пункта пропуска в Идлибской зоне и один в Алеппо Шойгу: Нагорный Карабах – это непростая операция Российская сторона встревожена переброской техники военными Турции в сирийской провинции Ракка - ЦПВС Чавушоглу и Лавров обсудили Карабах РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]