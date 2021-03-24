Вопрос С-400 для Турции закрыт, но Анкара готова обсуждать с США тему закупок оборонных систем и вооружения - глава МИД

Анкара не собирается отказываться от закупленных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, но готова обсуждать с США будущие закупки вооружений, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Была затронута также тема закупок зенитно-ракетных комплексов С-400. Я заявил Блинкену, что вопрос С-400 для Турции закрыт", - подчеркнул министр, которого цитируют турецкие СМИ.

Вместе тем, Чавушоглу отметил, что Анкара готова в последующем обсуждать с Вашингтоном тему закупок оборонных систем и вооружения.

"Мы готовы сотрудничать с США в военной сфере и сотрудничать с нашими союзниками в Вашингтоне", - добавил министр.

Официальный представитель госдепартамента США сообщил в среду, что Блинкен на встрече с Чавушоглу "призвал Турцию не оставлять у себя российские системы С-400".

В декабре прошлого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

В свою очередь Майк Помпео, занимавший в прежней администрации США пост госсекретаря, заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркивал, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.