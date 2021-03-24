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Регион 24.03.2021 16:51

В Армении реформируют армию исходя из страха перед армией Азербайджана - глава минобороны Арутюнян

Армения приводит армяно-российские отношения и структуру своей армии в соответствие с угрозой турецкой армии в регионе, заявил министр обороны республики Вагаршак Арутюнян.

"После войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) военно-политическая ситуация в регионе изменилась. Мы имеем дело с турецко-азербайджанской армией, которая постепенно объединяется, и де-факто мы имеем дело с турецкой армией", - сказал Арутюнян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

"Естественно, чтобы пресечь угрозу, мы должны привести структуру армии и армяно-российские отношения в соответствие с этой угрозой. В этом заключается суть реформ (в армии Армении - ИФ)", - отметил он.

Как сообщалось, вечером во вторник Арутюнян и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов обсудили по телефону программу модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ.

"Арутюнян и Герасимов обсудили вопросы, касающиеся единых действий армяно-российских совместных группировок войск, безопасности Сюника (область на юге Армении, граничащая с Азербайджаном и Ираном - ИФ), программу модернизации армянских ВС и широкомасштабных реформ", - сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Стороны достигли договоренности о проведении детальных переговоров в ходе визита высокопоставленной делегации РФ, который "состоится в ближайшее время", отмечалось в сообщении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМИЯ, РЕФОРМИРОВАНИЕ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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