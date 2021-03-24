Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что предупредил главу МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции, если увидит попытки достроить или сертифицировать газопровод "Северный поток 2".
"Я ему сказал, что мы продолжим отслеживать работы по завершению строительства или по сертификации газопровода. И если такая работа будет вестись, мы примем решение о том, могут ли быть введены санкции", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Блинкен напомнил, что "рискуют попасть под санкции компании, которые участвуют в строительстве газопровода".
Госсекретарь подчеркнул, что считал важным лично заявить об этих вещах Маасу, чтобы между сторонами не было недопонимания.
Двусторонняя встреча Блинкена с Маасом состоялась во вторник вечером.
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