Нетаньяху будет сложно сформировать правящую коалицию

Ни одной израильской партии не будет легко создать правящую коалицию по итогам состоявшихся накануне выборов в парламент, пишет газета The Times of Israel, анализируя итоги подсчета Центризбиркомом 89% бюллетеней.

"Если финальные результаты выборов окажутся аналогичными тем, что есть сейчас, ни у кого нет четкой дороги к коалиции. В итоге это может привести к тому, что Бени Ганц станет премьером вместо Биньямина Нетаньяху", - пишет The Times of Israel, указывая на соглашение о ротации, заключенное Нетаньяху и Ганцем во время формирования нынешнего коалиционного правительства после выборов в 2020 году.

По этому соглашению, в ноябре 2021 года пост премьера должен уйти к Ганцу. Соглашение не было отменено, отмечает издание, и, если к этому времени новое правительство не будет сформировано, то Ганц должен автоматически будет занять пост премьера.

Таким образом, этот факт "дает дополнительный стимул Нетаньяху к компромиссу и формированию правительства, либо, в противном случае, ускорению процесса созыва новых выборов летом 2021 года в надежде, что новые результаты будут для него более благоприятными".

По итогам обработки Центризбиркомом 89% голосов израильтян, проголосовавших на парламентских выборах, правящая партия "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху набирает 30 мест в парламенте, однако всего у его право-религиозного блока 59 мандатов. Для того, чтобы получить право сформировать правительство, политику необходимо заручиться поддержкой минимум 61 депутата из 120.