Пашинян подтверждает, что досрочные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной системе

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут после изменения Избирательного кодекса, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Парламентское большинство приняло решение о проведении выборов на основе пропорциональной системы", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, во время его встреч с правящей фракцией "Мой шаг", оппозиционными фракциями "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" Избирательный кодекс не был предметом обсуждений.

"Но на всех встречах я поднимал этот вопрос. Быть или не быть рейтинговой системе? На встречах мы зафиксировали, что этот вопрос они (парламентская оппозиция - ИФ) оставляют на усмотрение большинства. После этого парламентское большинство в результате обсуждений с внепарламентскими силами и гражданским сообществом приняло решение, что выборы надо провести по пропорциональной системе", - отметил Пашинян.

Досрочные парламентские выборы в Армении намечены на 20 июня.