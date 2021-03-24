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Регион 24.03.2021 17:28

Пашинян подтверждает, что досрочные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной системе

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут после изменения Избирательного кодекса, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Парламентское большинство приняло решение о проведении выборов на основе пропорциональной системы", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, во время его встреч с правящей фракцией "Мой шаг", оппозиционными фракциями "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" Избирательный кодекс не был предметом обсуждений.

"Но на всех встречах я поднимал этот вопрос. Быть или не быть рейтинговой системе? На встречах мы зафиксировали, что этот вопрос они (парламентская оппозиция - ИФ) оставляют на усмотрение большинства. После этого парламентское большинство в результате обсуждений с внепарламентскими силами и гражданским сообществом приняло решение, что выборы надо провести по пропорциональной системе", - отметил Пашинян.

Досрочные парламентские выборы в Армении намечены на 20 июня.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]